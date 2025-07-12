Белорусская и молдавская партии договорились о сотрудничестве

Он подчеркнул, что «даже в условиях репрессий народ помнит, народ чтит (историческую память — ред.)». «Мы всегда отмечаем День Победы и будем отмечать в Республике Молдова. Поэтому не случайно здесь, не случайно в этом году — в год 80-летия нашей Победы. Победа была одна -победа советского солдата. Советская армия, в которой участвовали все наши народы, — это Армия Победителей. И никто это не сможет пересмотреть. То, что участвует (в торжественных мероприятиях — ред.) очень много молодежи… показывает, что не получится память убить и заставить людей, чтобы они забыли», — сказал молдавский политик.