Белорусская и молдавская партии договорились о сотрудничестве

МИНСК, 12 июл — РИА Новости. Белорусская партия «Белая Русь» и Партия социалистов Молдавии подписали меморандум о сотрудничестве, сообщила пресс-служба белорусской партии.
«Меморандум о сотрудничестве подписали партия “Белая Русь” и Социалистическая партия Молдовы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусской партии.
Документ в субботу в Минске подписали председатель белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова и председатель Партии социалистов Молдавии, экс-президент этой страны Игорь Додон.
«Мы понимаем, что сегодня как раз то самое время, когда надо действительно нашим народам быть вместе, держаться друг друга. И самое главное — это последующее выстраивание как межпарламентских отношений, межгосударственных, так и (отношений — ред.) между народами», — сказала Чемоданова, видеокомментарий которой опубликован в Telegram-канале.
Она отметила, что будет выработана дорожная карта сотрудничества, которая в последующем будет подписана лидерами двух партий.
«В целом я хотела бы, конечно, пожелать в первую очередь молдавскому народу процветания и мира, сохранения мира на их земле. Знаете, Родину надо беречь. Надо делать все, чтобы сохранить свое государство. А государство без народа невозможно», — подчеркнула политик.
В свою очередь Додон заявил, что не случайно документ о сотрудничестве подписан в Минске, в музее истории Великой Отечественной войны, — в год 80-летия Великой Победы.
«Вы знаете, что происходит в Молдове при нынешней власти, которая пытается запретить 9 мая, установила штраф за ношение георгиевской ленты, например, меня штрафовали на 500 долларов уже третий год подряд. Но несмотря на это в этом году еще больше людей вышло (праздновать — ред.), 50 тысяч человек вышло только в Кишиневе. По всей стране около миллиона человек участвовало в мероприятиях, посвященных 9 мая», — сказал он в опубликованном там же видеокомментарии.
Он подчеркнул, что «даже в условиях репрессий народ помнит, народ чтит (историческую память — ред.)». «Мы всегда отмечаем День Победы и будем отмечать в Республике Молдова. Поэтому не случайно здесь, не случайно в этом году — в год 80-летия нашей Победы. Победа была одна -победа советского солдата. Советская армия, в которой участвовали все наши народы, — это Армия Победителей. И никто это не сможет пересмотреть. То, что участвует (в торжественных мероприятиях — ред.) очень много молодежи… показывает, что не получится память убить и заставить людей, чтобы они забыли», — сказал молдавский политик.