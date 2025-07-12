Лавров передал послание Путина Ким Чен Ыну

«Президент передает вам самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. И очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время», — сказал Лавров на встрече с Ким Чен Ыном.
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