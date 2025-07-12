Список нерекомендуемых для покупки ЖК обновили в Алматы

«Реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а так возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями. Список актуален на дату публикации», — говорится в сообщении.
По состоянию на текущую дату в реестре значатся 28 жилых комплексов:
Алатауский район:
- ЖК «Питтсбург» — мкр. Дархан, ул. Сабатаева, 24;
- МЖК «Достар Deluxe» — мкр. Мадениет, 185/8.
Алмалинский район:
- ЖК «Auezov Apartaments» — ул. Карасай батыра, 183/19;
- ЖК «Tole bi Residence» — ул. Аносова, 103 Б;
- ЖК «Кабанбай батыр» — в квадрате улиц Исаева, Кабанбай батыра, Байганина, Карасай батыра;
- ЖК «M-Park» 2 очередь — ул. Ауэзова, 2/8.
Бостандыкский район:
- ЖК «Швейцария» — мкр. Нурлытау, уч.1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22;
- Клубный дом «Rich» — мкр. Мирас, 24/1, 24/2;
- ЖК «7 Avenue» — мкр. Ремизовка, пер. 7, уч. 71, 73, 75;
- МЖД (без названия) — мкр. Ерменсай, ул. Жангир хана, 46;
- ЖК «Evim novo» — мкр. Каргалы, ул. Кенесары хана, 85/3;
- ЖК «Barakat» — мкр. Нур-Алатау, ул. Тауасарулы, уч. 71/5, 71/6;
- ЖК «Montblanc» — мкр. Ерменсай, пер. 7, уч. 8;
- Строительство жилых домов — ПК Горный Гигант, уч. 596/4;
- Садовые дома — ПК Жанару, уч. 556;
- ЖК «Alatau park» — мкр. Нур-Алатау, ул. Баязитовой, уч.13;
- МЖК «Баганашыл» — с/т Мамыр, уч.138/2, 138/3, 138/4, 138/5.
Медеуский район:
- Клубный дом «Sky Club House» — ул. Фонвизина, 28;
- Клубный дом «Maison» — ул. Шашкина, 42/1;
- Клубный дом «Pine Hill Residence» — ул. 2, уч. 33;
- Клубный дом «Alma Garden» — ул. 6, уч. 7, 9;
- МЖД (без названия) — ул. Нурмагамбетова, 374/1;
- Клубный дом «Compositor» — ул. Жамакаева, уч. 108.
Наурызбайский район:
- ЖК «Люксембург» — мкр. Каргалы, ул. Кали Надырова, уч. 71, 73, 75;
- ЖК «Flora» — мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган, уч. 6, 8,10;
- ЖК «Lantana» — Большой алматинский сельский округ;
- ЖК «Французский дом» — мкр. Карагайлы, АКХ Чапаево, уч. 426;
- МЖК (без названия) — ул. Кенесары хана, уч. 98.
Отмечается, что в список также включены объекты, не имеющие разрешительных документов и строительство которых еще не началось. По данным управления, такие жилые комплексы выявляются в ходе мониторинга интернет-ресурсов.