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Список нерекомендуемых для покупки ЖК обновили в Алматы

Алматы. 12 июля. КазТАГ — Управление градостроительного контроля Алматы опубликовало обновленный список объектов жилищного строительства с нарушениями, сообщает пресс-служба акима Алматы.

Источник: Gov.kz

«Реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а так возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями. Список актуален на дату публикации», — говорится в сообщении.

По состоянию на текущую дату в реестре значатся 28 жилых комплексов:

Алатауский район:

  • ЖК «Питтсбург» — мкр. Дархан, ул. Сабатаева, 24;
  • МЖК «Достар Deluxe» — мкр. Мадениет, 185/8.

Алмалинский район:

  • ЖК «Auezov Apartaments» — ул. Карасай батыра, 183/19;
  • ЖК «Tole bi Residence» — ул. Аносова, 103 Б;
  • ЖК «Кабанбай батыр» — в квадрате улиц Исаева, Кабанбай батыра, Байганина, Карасай батыра;
  • ЖК «M-Park» 2 очередь — ул. Ауэзова, 2/8.

Бостандыкский район:

  • ЖК «Швейцария» — мкр. Нурлытау, уч.1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22;
  • Клубный дом «Rich» — мкр. Мирас, 24/1, 24/2;
  • ЖК «7 Avenue» — мкр. Ремизовка, пер. 7, уч. 71, 73, 75;
  • МЖД (без названия) — мкр. Ерменсай, ул. Жангир хана, 46;
  • ЖК «Evim novo» — мкр. Каргалы, ул. Кенесары хана, 85/3;
  • ЖК «Barakat» — мкр. Нур-Алатау, ул. Тауасарулы, уч. 71/5, 71/6;
  • ЖК «Montblanc» — мкр. Ерменсай, пер. 7, уч. 8;
  • Строительство жилых домов — ПК Горный Гигант, уч. 596/4;
  • Садовые дома — ПК Жанару, уч. 556;
  • ЖК «Alatau park» — мкр. Нур-Алатау, ул. Баязитовой, уч.13;
  • МЖК «Баганашыл» — с/т Мамыр, уч.138/2, 138/3, 138/4, 138/5.

Медеуский район:

  • Клубный дом «Sky Club House» — ул. Фонвизина, 28;
  • Клубный дом «Maison» — ул. Шашкина, 42/1;
  • Клубный дом «Pine Hill Residence» — ул. 2, уч. 33;
  • Клубный дом «Alma Garden» — ул. 6, уч. 7, 9;
  • МЖД (без названия) — ул. Нурмагамбетова, 374/1;
  • Клубный дом «Compositor» — ул. Жамакаева, уч. 108.

Наурызбайский район:

  • ЖК «Люксембург» — мкр. Каргалы, ул. Кали Надырова, уч. 71, 73, 75;
  • ЖК «Flora» — мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган, уч. 6, 8,10;
  • ЖК «Lantana» — Большой алматинский сельский округ;
  • ЖК «Французский дом» — мкр. Карагайлы, АКХ Чапаево, уч. 426;
  • МЖК (без названия) — ул. Кенесары хана, уч. 98.

Отмечается, что в список также включены объекты, не имеющие разрешительных документов и строительство которых еще не началось. По данным управления, такие жилые комплексы выявляются в ходе мониторинга интернет-ресурсов.