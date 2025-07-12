Лукашенко на встрече с экс-президентом Додоном дал совет Молдове

Ранее мы писали о том, что кто возглавил РОО «Белая Русь» (нового руководителя избрали в субботу, 12 июля 2025 года). Рассказывали мы и о том, что в Минлесхозе Беларуси оценили тот ущерб, который принес с собой ураган, прошедший по многим регионам республики (читать далее вот тут).