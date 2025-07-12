Лукашенко на встрече с экс-президентом Додоном дал совет Молдове

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 12 июля 2025 года, провел встречу с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном, который в настоящее время возглавляет Партию социалистов этой республики.
В ходе беседы Лукашенко дал геополитический совет, адресованный Молдове и ее гражданам.
— Мой вам совет древнего политика: не рвитесь вы ни в какие союзы (речь о Евросоюзе — прим. ред.), никто вас нигде не ждет. Вы видели, как любили европейцы, к примеру, Украину. Как только Украина транзитом через ЕС хотела поставить зерно в прошлом году, ее начали блокировать, не дали провезти, — приводит слова Александра Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».
Президент Беларуси добавил, что уверен, что аналогичное отношение со стороны ЕС будет и в отношении молдавской продукции, главным образом, аграрной.
Лукашенко отметил, что советует гражданам Молдовы ценить свою землю. Он подчеркнул, что неоднократно бывал в Молдове, в Кишиневе, и ему бы очень хотелось, чтобы у народа этой республики было меньше проблем и трудностей.
Ранее мы писали о том, что кто возглавил РОО «Белая Русь» (нового руководителя избрали в субботу, 12 июля 2025 года). Рассказывали мы и о том, что в Минлесхозе Беларуси оценили тот ущерб, который принес с собой ураган, прошедший по многим регионам республики (читать далее вот тут).