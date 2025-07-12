NYT: Путин давно готов к введению Трампом новых санкций США против России

Собеседники издания отметили, что российский лидер понимал, что Трамп может в конечном итоге ввести санкции против Москвы, учитывая, что с момента вступления его в должность американская администрация не принимала никаких новых рестрикций. В то же время источники также подчеркнули, что в целом Путин доволен своим взаимодействием с американским президентом в этом году, так как переговоры двух лидеров сами по себе стали прорывом для России, положив конец трехлетней дипломатической изоляции со стороны администрации Байдена.