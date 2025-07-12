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Захарова указала на борьбу киевского режима с детьми и совестью

Киевский режим атаками на гражданские объекты ведет борьбу с мирным населением, детьми, совестью и историей. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 12 июля.

Источник: РИА "Новости"

В беседе с «РИА Новости» она указала, что Украина аккумулировала худшие практики — от варварства до нацизма и терроризма. Так Захарова прокомментировала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на стадион «Белгород Арена».

Захарова заявила, что киевский режим ведет борьбу не только с мирным населением и детьми, но и с совестью, историей, русским языком, культурой и памятниками.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в этот же день сообщил, что в Белгороде беспилотники ВСУ нанесли удары по двум социальным объектам, в результате чего произошло возгорание кровли спорткомплекса «Белгород Арена». По предварительной информации, пострадавших нет.

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