Захарова указала на борьбу киевского режима с детьми и совестью

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в этот же день сообщил, что в Белгороде беспилотники ВСУ нанесли удары по двум социальным объектам, в результате чего произошло возгорание кровли спорткомплекса «Белгород Арена». По предварительной информации, пострадавших нет.