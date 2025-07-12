Троянский конь: кто стоит за конфликтом между Азербайджаном и Россией

Нельзя сказать, что контур этот только формируется — он уже есть, и сейчас активно развивается и совершенствуется. Ведь не просто так возникла проблема с Азербайджаном. Ее создали именно сейчас. Зангезурский коридор делят между Азербайджаном, Арменией и Турцией для того, чтобы Турция могла выдавливать Россию, пока Иран ослаблен двенадцатидневной войной. Запад также постоянно анализирует ситуацию по периметру границ России, например, в Белоруссии. Ее стараются увести от влияния России, создать «вторую Украину», нового союзника НАТО и нашего противника. То же самое можно сказать и про страны Прибалтики — они уже пошли вслед за Западом. Просто так этот гордиев узел не разрубить — убирать его придется по ниточке, потому что работа коллективного Запада против нас ведется тонкая и сложная.