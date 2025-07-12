Троянский конь: кто стоит за конфликтом между Азербайджаном и Россией

Азербайджан довольно внезапно начал совершать нападки на Россию: были арестованы журналисты компании «Sputnik Азербайджан», задержана группа россиян, которых обвинили в создании объединенной бандитской группировки, отменены выступления наших артистов… «Вечерняя Москва» вместе с экспертами попыталась понять, что или кто за этим стоит и чего на самом деле стоит опасаться нашей стране на фоне этих событий.
На фоне эскалации отношений с Баку и вбросов то о закрытии всех русских школ в Азербайджане, то о требовании компенсаций уже не только за упавший в Казахстане самолет маршрута Баку — Грозный, но и за двух погибших в результате силового задержания бандитов, наш МИД продолжает говорить про некие «силы, подрывающие российско-азербайджанский стратегический союз». Москва занимает позицию терпения и выдержки, предпочитает действовать дипломатическими инструментами. В результате только на четвертый день наших консулов допустили к тринадцати задержанным россиянам, которых отлавливали, превращая в заложников.
Многие задаются вопросом, почему именно сейчас Азербайджан так активно включился в конфронтацию с Россией. Дело в том, что, когда Российская армия в рамках спецоперации в июне успешно провела военную операцию по выведению из строя Кременчугского нефтеперерабатывающего завода на Украине, были фактически затронуты интересы Азербайджана. Ведь большинство нефтяных месторождений этой страны, а также инфраструктурная система транспортировки добытой нефти на Украину контролируется такими компаниями, как SOCAR. А та, в свою очередь, принадлежит через офшорные структуры и аффилированных лиц высокопоставленным чиновникам.
Ответ незаконным задержаниям российских граждан в Баку будет, скорее, экономическим: ведь ущерб от закрытия, скажем, пары подмосковных рынков по вполне законным основаниям будет очень ощутим. А преступлениями этнических азербайджанских криминальных групп наши силовые структуры продолжают пристально заниматься. В частности, 4 июля в Москве задержали «влиятельного азербайджанского вора в законе» Вагифа Сулейманова (Вагифа Бакинского). Также МВД сообщило о задержании еще одного «авторитета» из Азербайджана по прозвищу Заур.
Снять розовые очки.
Излишне сдержанная политика может и навредить России в стратегическом плане, поскольку за этим, казалось бы, вначале локальным «недоразумением» внимательно следят и в странах СНГ, и шире — в государствах Глобального Юга, которые если не симпатизируют открыто России, то занимают как минимум нейтральную позицию. А хотим мы или нет, но в нынешнем мире, где давно попрали и постулаты международного права, и иные «правила», все больше — увы — ценится сила.
В Москве арестовали вора в законе Бакинского: как это повлияет на отношения России и Азербайджана.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, например, заявил, что наша внешняя политика застряла в семидесятых годах. И в итоге можно предположить, что соседним странам подается двусмысленный сигнал.
— Это не просто плохой сигнал, — считает политолог Юрий Баранчик, — а негативный прецедент: государство калибра Азербайджана может на равных дискутировать с Россией. Мы не только Баку посылаем деструктивный месседж. Ситуацию видят вообще все, кто в условиях де-факто многополярного мира думает, какой полюс им нравится больше. И не потому, что нравится, а у кого силы больше.
Тем не менее инсайдеры сообщают, что проведена воспитательная работа не только в среде азербайджанской общины в России, но и в отношении националистических сил, готовых к антиазербайджанским акциям. Но и Запад не дремлет. Генсек НАТО откровенно нахамил министру иностранных дел России, заявив: «А что касается Лаврова — ну он, по-моему, министр иностранных дел России с рождения Иисуса Христа. И с тех пор из его уст не вышло ничего полезного. Так что давайте не будем уделять слишком много внимания господину Лаврову». Политолог Вадим Трухачев уверен:
— Видя, что Россия не дает Азербайджану должный ответ, Рютте своей выходкой решил простимулировать Баку пойти на большую эскалацию. Мол, НАТО с вами. В «большой игре» Кавказ — разменная монета.
Азербайджан + Армения =?
Звонок Эмманюэля Макрона Владимиру Путину в ситуации осложнения отношений с Баку был воспринят и как некоторый сигнал, поскольку у Парижа с Ильхамом Алиевым отношения крайне враждебные. Притом что именно Франция с момента прихода к власти Никола Пашиняна стала играть на подрыв российско-армянских отношений. Сам Пашинян решил опереться на возможности крупной армянской общины во Франции. Он же и пришел к власти на поддержке улицы, откуда неслись призывы вывести из Армении нашу военную базу. Проигранная Карабахская война обнажила все зазеркалье политики Пашиняна. С одной стороны, обвинялась Россия, которая должна была защищать Карабах, хотя Ереван его даже не признал официально. А с другой, было Пашиняном заявлено, что с потерей Карабаха «родилась армянская государственность». Так в чем тогда Россия виновата?
Пашинян, правда, прилетел в Москву на 9 Мая, хотя утверждают, что он надеялся встретиться с председателем Си, но встреча так и не состоялась.
На фоне параллельно развивающихся событий — откровенных репрессий против политических оппонентов (а на деле оставшихся пророссийских деятелей) и даже Апостольской церкви в Армении и откровенного русофобского курса Азербайджана — возникает вопрос: а возможна ли единая армяно-азербайджанская фронда против России?
— Да, — уверен политолог Марат Баширов, — могут даже оформить это в формальный союз. Баку может помочь Пашиняну удержать власть, а в ответ — скоординированные действия по блокаде транспортных коридоров.
И такой союз реально формируется. Первым шагом может стать подписание мирного договора на основе новых существенных уступок Пашиняна. Есть информация, что документ может быть подписан даже в присутствии самой Урсулы фон дер Ляйен. Недаром главная дипломатка ЕС Кайя Каллас выделила Армении несколько миллионов евро на «развитие и укрепление свободы слова». Есть стимул для местных СМИ объяснять армянскому обществу целесообразность создания под давлением Баку и Анкары Зангезурского коридора, напрямую связывающего Нахичеваньс остальной азербайджанской территорией через Армению. Причем там не должно быть ни армянских пограничников, ни таможенников. То есть и Турция получает не контролируемый армянами, практически экстерриториальный выход к Каспию.
Многое прояснит запланированная на этой неделе встреча закавказских соседей в ОАЭ.
— Но уверен, — говорит военный аналитик Стас Барбашин, — идея Зангезурского коридора, которой Армения отчаянно сопротивлялась при поддержке той же Франции, окончательно была продавлена после визита Пашиняна в Турцию и секретных переговоров с Эрдоганом. Похоже, формируется нечто вроде оси Анкара — Баку — Ереван. Причем Турция становится чуть не гарантом безопасности Армении.
Другой аналитик полагает, что союз против России уже давно начал свое формирование.
— Еще при прошлом президенте США госсекретарь Энтони Блинкен выдал по пять миллионов долларов каждой из стран Центральной Азии, чтобы они не шли навстречу России, а больше ориентировались на коллективный Запад, — говорит Андрей Кошкин, эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова. — Именно он и стал главным двигателем, фронтменом создания антироссийского контура, не Азербайджан. Ведущую роль там играют Соединенные Штаты, Евросоюз, НАТО — именно они туда всех и затягивают.
Нельзя сказать, что контур этот только формируется — он уже есть, и сейчас активно развивается и совершенствуется. Ведь не просто так возникла проблема с Азербайджаном. Ее создали именно сейчас. Зангезурский коридор делят между Азербайджаном, Арменией и Турцией для того, чтобы Турция могла выдавливать Россию, пока Иран ослаблен двенадцатидневной войной. Запад также постоянно анализирует ситуацию по периметру границ России, например, в Белоруссии. Ее стараются увести от влияния России, создать «вторую Украину», нового союзника НАТО и нашего противника. То же самое можно сказать и про страны Прибалтики — они уже пошли вслед за Западом. Просто так этот гордиев узел не разрубить — убирать его придется по ниточке, потому что работа коллективного Запада против нас ведется тонкая и сложная.
WP: Ссора между Москвой и Баку может привести к «серьезным переменам» на Кавказе.
Турция тоже подбирается.
Информационную бомбу взорвал бывший руководитель администрации Ильхама Алиева Эльдар Намазов. По его словам, в ближайшее время может быть принято решение о размещении в Азербайджане большой турецкой военной базы, которая может быть сдана в аренду ВВС Пакистана. Впрочем, политолог Сергей Марков считает эту информацию недостоверной.
— Алиев неоднократно опровергал планы размещения турецких военных баз на территории страны, подчеркивал, что Азербайджан проводит независимую внешнюю политику и не нуждается в иностранных военных базах.
Тем не менее появляется информация, что Баку уже закупил у Пакистана партию самолетов китайско-пакистанского производства JF-17 (Blok III) всего на 4,2 млрд долларов. А где самолеты, там инструкторы, техники.
Азербайджанское воздушное пространство, как считается, уже использовалось Израилем для атак против Ирана. Есть прогнозы, что в случае попыток наземной операции против иранцев может быть задействована территория Азербайджана. Тем более что в Баку также есть сторонники «великого Азербайджана» с присоединением иранских земель, населенных этническими азербайджанцами (примерно 16 процентов населения Ирана).
Сейчас многие рассуждают о том, что России пора выйти из «дружбонародной парадигмы», прекратить играть роль постсоветской старшей сестры, сквозь пальцы наблюдающей за антироссийскими тенденциями в своем мягком подбрюшье, прощающей многомиллиардные долги, открывающей рынок труда для потоков мигрантов, не требуя ничего взамен. Нет постоянных друзей и врагов, но есть постоянные интересы. Не надо поддаваться эмоциям, но научиться, наконец, долговременным многоходовкам. Кстати, очень показательно то, что в Азербайджане уже побывал президент Турции Реджеп Эрдоган, который по итогам визита заявил, что «Мы очень хотим, чтобы произошедшие печальные события не нанесли непоправимый ущерб отношениям между Россией и Азербайджаном».
ЦИФРА.
1,3 миллиона тонн азербайджанской нефти в год перерабатывал Кременчугский НПЗ. Эксперты говорят, что удары России лишили Украину возможности перерабатывать чужое сырье, что негативно сказывается на Азербайджане.
СПРАВКА.
С 2020 года Азербайджан и Турция считают главным транспортным проектом так называемый Зангезурский коридор — автомобильную и железную дороги из Баку в Нахичевань и далее в Турцию через Сюникскую область Армении. Ереван выступает резко против этого проекта. Зангезурский, или Сюникский, коридор — проект автомобильной и железной дорог протяженностью около 40 км, которые должны пройти через территорию Сюникской области Армении. Азербайджану он необходим для обеспечения транспортного сообщения между его западными районами и эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой (НАР). В Армении возражают против прокладки Зангезурского коридора. Власти страны считают, что слово «коридор» предполагает передачу будущей дороги и земли под ней под контроль Баку.
МНЕНИЕ.
Троянский конь нам не нужен.
Геворг Мирзаян, кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России:
— Когда-то Азербайджан был зол на Россию из-за ее поддержки Армении. Тем не менее в 2024 году Баку подал заявку на вступление в БРИКС, а еще раньше — предлагал присоединиться к российским и евразийским интеграционным структурам, таким как, например, ОДКБ. Москва от предложения отказалась, ведь эти международные организации — прямые конкуренты аналогичных турецким, а Азербайджан испытывает слишком теплые отношения к Турции. Скорее всего, он бы саботировал всю нашу работу. Такой троянский конь нам там не нужен. А в БРИКС Азербайджану пока все-таки еще рано. Кстати, в итоге Азербайджан получил Карабах, но при помощи Турции, чем усугубил свое зависимое положение от этой страны.
В целом я считаю, что в последнее время внутреннюю политику президента Алиева можно охарактеризовать как диктатуру. По этой причине, а также из-за многих социальных и экономических проблем он потерял возможность проводить многовекторную политику с Западом. А в последний месяц Азербайджан не просто принял участие в ирано-израильской войне на стороне Израиля, но под руководством Турции пытался дестабилизировать обстановку в Иранском Азербайджане (Южный Азербайджан, историко-географическая область на северо-западе Ирана, к востоку от озера Урмия. — «ВМ»), распространяя там пантюркистские идеи. Алиев должен понимать, что в Иране ему это не простят. И казалось бы, сейчас для Баку правильным было бы выстраивать добрососедские отношения с Москвой, однако он выбрал другой путь — ориентацию на Запад и создание нам проблем.
Ранее экономист рассказала, что цены на фрукты и овощи могут повыситься из-за конфликта России и Азербайджана.