Минобороны: ВС РФ ударили по ТЦК на Украине

Военкор Александр Коц также рассказывал, что в комментариях под постами об ударах по ТЦК ~часто появляются украинцы и пишут радостные комментарии.~ В свою очередь журналист Алексей Воевода сообщил, что жители Украины начали делиться с российскими военными координатами центров комплектования для дальнейших атак по ним. Позднее это подтвердил и руководитель «Центра противодействия дезинформации» при СНБО Украины Андрей Коваленко.