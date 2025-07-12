Казахстан решил принять посла Афганистана

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Казахстан принял решение в ближайшем будущем принять посла Афганистана в Астане, одновременно повысив уровень своего дипломатического представительства в Кабуле до посла, сообщил в субботу информационный портал Ariana news со ссылкой на заявление директора управления по связям с общественностью министерства иностранных дел Афганистана Зию Ахмада.