В Иране отрицают сообщения о требовании РФ по отказу от обогащения урана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к переработке «чрезмерно обогащенного» иранского урана. Затем его могут вернуть на объекты ядерной энергетики Ирана. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, Россия довела это предложение до властей Ирана, США и МАГАТЭ, но никаких практических шагов пока не сделано.