Фон дер Ляйен: пошлины США в 30% подорвут трансатлантические цепочки

В распространенном пресс-службой ЕК заявлении она подчеркнула, что «до 1 августа ЕС будет продолжать пытаться добиться соглашения с США, одновременно готовя ответные меры». «Введение 30-процентных пошлин на экспорт из ЕС подорвет основные трансатлантические цепочки поставок в убыток бизнесу и потребителям по обе стороны Атлантики», — заявила она.
Глава Еврокомиссии также отметила, что Евросоюз одновременно будет «углублять торговые отношения со всеми остальными партнерами», которые якобы основаны на «международных нормах».
Трамп ранее опубликовал в Truth Social свое письмо главе Еврокомиссии, в котором говорится, что с 1 августа США «вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США». В послании подчеркивалось, что новые тарифы будут введены «отдельно от секторальных пошлин», которые составляют сейчас для товаров из ЕС 10%.