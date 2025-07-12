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Фон дер Ляйен: пошлины США в 30% подорвут трансатлантические цепочки

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Пошлины США в 30% на европейский экспорт подорвут основные трансатлантические цепочки поставок, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ответ на объявление президента США Дональда Трампа о введении с 1 августа новых тарифов.

Источник: Reuters

В распространенном пресс-службой ЕК заявлении она подчеркнула, что «до 1 августа ЕС будет продолжать пытаться добиться соглашения с США, одновременно готовя ответные меры». «Введение 30-процентных пошлин на экспорт из ЕС подорвет основные трансатлантические цепочки поставок в убыток бизнесу и потребителям по обе стороны Атлантики», — заявила она.

Глава Еврокомиссии также отметила, что Евросоюз одновременно будет «углублять торговые отношения со всеми остальными партнерами», которые якобы основаны на «международных нормах».

Трамп ранее опубликовал в Truth Social свое письмо главе Еврокомиссии, в котором говорится, что с 1 августа США «вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США». В послании подчеркивалось, что новые тарифы будут введены «отдельно от секторальных пошлин», которые составляют сейчас для товаров из ЕС 10%.

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