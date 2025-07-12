Более 200 иностранцев готовятся получить белорусские паспорта

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о приеме в белорусское гражданство 245 человек, об этом в субботу сообщила пресс-служба главы государства.
«Главой государства удовлетворены заявления о приеме в гражданство Беларуси иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в нашей стране», — говорится в сообщении.
Согласно президентскому указу, белорусское гражданство получили лица из 16 стран, среди которых Армения, Египет, Иран, Сирия, Молдова, Россия, Украине и другие.
Однако не все поданные заявления на получение белорусского гражданства были удовлетворены: отмечается, что президент отклонил соответствующие прошения от лиц, которые неоднократно нарушили законодательство республики.
Это не первый в текущем году указ о приеме в белорусское гражданство, который подписал президент страны — предыдущий был в марте, тогда положительное решение получили 311 иностранцев.
Вручению белорусских паспортов предшествует торжественная церемония принесения присяги гражданина Республики Беларусь, текст которой был утвержден в 2023 году.