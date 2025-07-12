В Париже подписали соглашение о создании нового государства

Новая Каледония стала территорией Франции в 1853 году. Спустя более ста лет, в 1957 году, всему коренному народу — канакам — было предоставлено французское гражданство. В 2018—2021 годах на островах были проведены три референдума, в ходе которых большинство жителей решили остаться частью Франции. Последнее голосование было бойкотировано потомками коренного населения.