Politico: во Франции заключили соглашение о создании государства Новая Каледония

В тот же период на островах был обнаружен никель и началась его промышленная добыча. Однако коренной народ Новой Каледонии — канаки — в ней не участвовал. Более того, согласно тогдашним законам они имели право жить только в резервациях. Эти причины в итоге привели к восстанию, и с тех пор Новая Каледония продолжала борьбу за независимость.