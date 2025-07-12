The Telegraph рассказала детали гибели британца, служившего в ВСУ

«Чедвик пришел однажды ночью, весь в боевой форме, и пытался убить Бронко. Причина драки была неясной, но они (Бронко и человек с позывным Хаггс. — РБК) скрутили его и связали руки за спиной. Неясно, был ли он жив или мертв, когда вышел из дома, но Хаггс увез его. Его тело нашли в водохранилище через день или два», — рассказал Дейв.