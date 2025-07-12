Детский дом за $7,7 млн открыли в Алматинской области

«Мы говорим о безопасности детей, где цена ошибки слишком высока. Старое здание физически и морально устарело, а капитальный ремонт оценивался в 1,8 млрд тенге и признан экономически нецелесообразным. Было принято взвешенное и ответственное решение о переселении воспитанников», — подчеркнула замруководителя Управления образования Акмарал Атенбекова.