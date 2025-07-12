Детский дом за $7,7 млн открыли в Алматинской области

АСТАНА, 12 июл — Sputnik. В Конаеве завершено строительство нового детского дома, сообщил акимат Алматинской области.
В новое здание переселят 171 воспитанника из Алматы. Объект был возведен частным инвестором, общий объем вложений составил 4 миллиарда тенге (7,7 миллионов долларов).
Решение о переселении принято в связи с аварийным состоянием прежнего здания, построенного в 1963 году. Согласно результатам технического обследования, проведенного в 2024 году, объект признан непригодным для дальнейшей эксплуатации.
Экспертиза выявила критические дефекты, включая трещины в несущих конструкциях, износ инженерных коммуникаций, а также несоответствие требованиям сейсмостойкости, сообщили в акимате.
«Мы говорим о безопасности детей, где цена ошибки слишком высока. Старое здание физически и морально устарело, а капитальный ремонт оценивался в 1,8 млрд тенге и признан экономически нецелесообразным. Было принято взвешенное и ответственное решение о переселении воспитанников», — подчеркнула замруководителя Управления образования Акмарал Атенбекова.
Новый детский дом в Конаеве соответствует всем современным стандартам. В здании предусмотрены отдельные обеденные залы для младших и старших групп, спортивный и актовый залы, учебные и игровые помещения, кабинеты психологической помощи, а также просторные жилые комнаты.
Переезд воспитанников будет осуществляться поэтапно. В первую очередь планируется перевезти 61 ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. Полный переезд завершится до конца августа. Старое здание в Алматы будет передано в коммунальную собственность города Алматы.
Также инвестор объявил о новом проекте — строительстве Центра детского творчества в Енбекшиказахском районе. Ожидается, что это учреждение станет крупнейшим в регионе и откроет новые возможности для развития детей и подростков.