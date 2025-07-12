Макрон заявил, что Новая Каледония станет «новым государством» в составе Франции

Причиной недовольства стал законопроект, который предусматривал предоставление права голосовать на региональных выборах лицам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. До сих пор правом голоса обладали только граждане, внесенные в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, расширяющего автономию заморской территории, и их дети. Против этого выступают коренные жители Новой Каледонии канаки (41,2% населения архипелага), которые считают, что приток новых избирателей снизит их политическое влияние. В октябре 2024 года занимавший в то время должность премьер-министра Франции Мишель Барнье в ходе своей программной речи заявил, что скандальный законопроект не будет выноситься на рассмотрение конгресса двух палат парламента страны.