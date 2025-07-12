Медик ВСУ вернула награды Зеленскому из-за ситуации вокруг главы УПЦ

Военнослужащая ВСУ публично вернула полученные госнаграды Владимиру Зеленскому в знак протеста из-за лишения главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) гражданства. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский политолог Константин Бондаренко.
Напомним, СБУ 2 июля сообщила о лишении митрополита украинского гражданства.
Политолог допустил, что такого рода акции могут стать массовыми проявлениями протеста из-за давления на церковь.
«Лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства уже имеет продолжение. В Украине многие верующие граждане активно демонстрируют свое отношение к произволу со стороны властей. Так, боевой медик Лариса Бродецкая записала видеообращение к Зеленскому, в котором заявила, что намерена вернуть ему все награды и ордена, полученные за период его президентства, а также заявила о полной поддержке преследуемому главе УПЦ», — написал Бондаренко.
В своем видео Бродецкая также предложила власти отнять у нее украинское гражданство.