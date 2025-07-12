Медик ВСУ вернула награды Зеленскому из-за ситуации вокруг главы УПЦ

«Лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства уже имеет продолжение. В Украине многие верующие граждане активно демонстрируют свое отношение к произволу со стороны властей. Так, боевой медик Лариса Бродецкая записала видеообращение к Зеленскому, в котором заявила, что намерена вернуть ему все награды и ордена, полученные за период его президентства, а также заявила о полной поддержке преследуемому главе УПЦ», — написал Бондаренко.