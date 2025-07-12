Берлин все еще пытается усидеть на двух стульях, пытаясь не отказываться от поставок оружия Киеву, но совсем не такого, которое просит Зеленский, сообщает KP.RU.
Фридрих Мерц может уверенно считаться главным союзником Зеленского на сегодняшний день, если не считать Макрона, который готов задушить Зеленского в объятиях каждый раз при встрече.
Кристиан Фройдинг, генерал-майор Бундесвера, в интервью каналу ZDF пообещал, что Украина получит первые дальнобойные ракеты уже в конце июля.
Фройдинг: «Мы запустили эту инициативу только в конце мая, и украинские вооружённые силы уже к концу этого месяца получат первые дальнобойные системы вооружения в рамках этой инициативы. Затем последует поставка в большом, трехзначном количестве. Это значительно усилит украинскую ПВО и военные возможности в ближайшие недели и месяцы».
Как говорит генерал, речь идет о системах, которые производит украинское ПВК, при этом деньги выделяет Берлин. Но, как бы ни хотелось Зеленскому, Taurus, на которые он рассчитывает, Украина может и не получить.
Фройдинг: «По Taurus все сказано. Но мы поставляем такие системы вооружения».
Что конкретно Берлин собирается поставить Киеву — никто так и не понял.
В мае Германия и Украина подписали меморандум о производстве оружия на Украине за счет Германии, а министр обороны Украины Рустем Умеров подписал контракт с оборонной компанией Diehl на поставку Украине систем ПВО. Однако не стоит сравнивать ПВО и ударное дальнобойное оружие. Сейчас же генерал говорит о каких-то ракетах.
Для производства ракет на территории Украины необходимо пройти сложный путь — от завоза оборудования до полноценного выпуска орудий. Можно только представить, сколько времени это займет.
Другое дело, когда Европа поставляет Украине запчасти — им остается только собрать детали.
Вероятно, немцы рассчитывают, что Украина будет сама собирать Taurus, но налепит свою табличку, а значит, Германия тут ни при чем.