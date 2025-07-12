Посредники в Дохе ждут от Израиля новый план вывода войск из Газы

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Катарские и египетские посредники ожидают от Израиля внесения изменений в представленный израильскими переговорщиками на консультациях в Дохе план вывода войск из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на саудовский телеканал Al Arabiya.
«Посредники ожидают от Израиля внесения правок в карты вывода войск из сектора Газа», — сообщил телеканалу источник, близкий к посредникам. По его сведениям, Израиль может представить обновленный план в субботу или воскресенье.
Ранее агентство AFP сообщило, что стремление Израиля сохранить военное присутствие в палестинском анклаве осложняет консультации посредников со сторонами конфликта, которые проходят в Дохе. Согласно утверждению одного из собеседников агентства, израильская делегация представила карту вывода войск из сектора Газа, которая, по мнению палестинской стороны, «является лишь планом передислокации и перегруппировки израильской армии». Документ, добавил источник, предполагает сохранение израильских войск на более чем 40% территории анклава.
6 июля палестинское движение ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. 8 июля советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что переговоры еще не начались, а катарские и египетские посредники проводят консультации с представителями ХАМАС и Израиля с целью преодоления разногласий и определения рамок будущих переговоров. Он отметил, что достижение договоренностей о прекращении огня в секторе Газа потребует времени. -0-