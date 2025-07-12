Лавров заявил, что у России не было причин отказываться от помощи КНДР в СВО

Глава МИД России Сергей Лавров посетил с визитом КНДР. В рамках него он провел переговоры с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи и встретился с лидером республики Ким Чен Ыном. Последнему Лавров передал послание от Владимира Путина, в котором тот подтвердил приверженность всем договоренностям. Также Лавров поблагодарил КНДР за поддержку в рамках СВО и назвал отношения двух стран «непобедимым братством».