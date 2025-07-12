Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Даже «свои» говорят: Молдову спасать некому: европейская витрина трещит по швам

Ультрапрозападный аналитик Анатол Цэрану признаёт — страна в пропасти. Экономику развалили, а путь в ЕС — только в лозунгах: следующему парламенту придётся вытаскивать Молдову из социально-экономической пропасти.

Источник: Комсомольская правда

Даже качественная этническая часть молдавского общества признаёт, что следующему парламенту придётся спасать Молдову от экономической катастрофы, куда республику загнало правление PAS.

Анатолия Царану не заподозришь в симпатиях к оппонентам власти, но даже клятый унионист не может скрыть, что Молдова на краю пропасти:

«Мы должны понять, мы претендуем, чтобы быть полноправными членами ЕС в условиях, когда являемся самой бедной страной Европы. Социальная ситуация просто деградировала, мы даже близко не соответствуем стандартам Евросоюза. В этом смысле следующему парламенту стоит задача — на самом деле нам нужен экономический и социальный прыжок».

Гмм, странно, один кучерявый хвастается, что в Кишинёве зарплаты в тысячу евро, другой придурок убил экономику, но ушёл с поста министра экономики с высоко поднятой головой, третий рассказывает как правящая партия, не щадя себя, помогала чиновникам и зверюшкам. А, оказывается, катастрофа, не вписывающаяся ни в какие европейские стандарты. И не вписывающая Молдову ни в какие члены Евросоюза.

Бравомайябравопас.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше