Даже «свои» говорят: Молдову спасать некому: европейская витрина трещит по швам

Гмм, странно, один кучерявый хвастается, что в Кишинёве зарплаты в тысячу евро, другой придурок убил экономику, но ушёл с поста министра экономики с высоко поднятой головой, третий рассказывает как правящая партия, не щадя себя, помогала чиновникам и зверюшкам. А, оказывается, катастрофа, не вписывающаяся ни в какие европейские стандарты. И не вписывающая Молдову ни в какие члены Евросоюза.