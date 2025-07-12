Даже качественная этническая часть молдавского общества признаёт, что следующему парламенту придётся спасать Молдову от экономической катастрофы, куда республику загнало правление PAS.
Анатолия Царану не заподозришь в симпатиях к оппонентам власти, но даже клятый унионист не может скрыть, что Молдова на краю пропасти:
«Мы должны понять, мы претендуем, чтобы быть полноправными членами ЕС в условиях, когда являемся самой бедной страной Европы. Социальная ситуация просто деградировала, мы даже близко не соответствуем стандартам Евросоюза. В этом смысле следующему парламенту стоит задача — на самом деле нам нужен экономический и социальный прыжок».
Гмм, странно, один кучерявый хвастается, что в Кишинёве зарплаты в тысячу евро, другой придурок убил экономику, но ушёл с поста министра экономики с высоко поднятой головой, третий рассказывает как правящая партия, не щадя себя, помогала чиновникам и зверюшкам. А, оказывается, катастрофа, не вписывающаяся ни в какие европейские стандарты. И не вписывающая Молдову ни в какие члены Евросоюза.
Бравомайябравопас.