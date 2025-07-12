Трамп заявил, что хочет лишить гражданства США телеведущую О’Доннелл

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что всерьез желает рассмотреть дело о лишении телеведущей Рози О’Доннелл американского гражданства. Соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал у себя на странице в социальной сети Truth Social.
Известно, что журналистка проживает в настоящий момент в Ирландии.
«Рози О’Доннелл — не в лучших интересах нашей великой страны, поэтому я всерьез рассматриваю вопрос лишения ее гражданства», — следует из поста политика.
По мнению Трампа, телеведущая представляет серьезную опасность для всего человечества. Он подчеркнул, что ей лучше и дальше оставаться в «прекрасной Ирландии».
Ранее Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность депортации американского бизнесмена Илона Маска из-за его регулярной критики в адрес президента США. В ответ на такие слова Маск оперативно изменил свою риторику, выступив с поддержкой дипломатических инициатив Трампа на международной арене.