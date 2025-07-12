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Иосифу Пригожину предложили предать Путина

Известному российскому продюсеру Иосифу Пригожину, часто выступавшему с патриотическими заявлениями, фактически предложили предать президента Владимира Путина и выступить с осуждением СВО ради снятия санкций.

Известному российскому продюсеру Иосифу Пригожину, часто выступавшему с патриотическими заявлениями, фактически предложили предать президента Владимира Путина и выступить с осуждением СВО ради снятия санкций. Предложение, как сообщает газета The New York Times, поступало от властей Канады.

Американское издание решило взять интервью у Пригожина и тот переслал журналисту редакции выдержку из письма, которое получил в декабре 2023 года. Документ был направлен продюсеру в ответ на его попытки оспорить санкции.

«Когда вам предоставили возможность публично высказать свою точку зрения, вы повторили дезинформационные заявления режима», — говорилось в официальном ответе канадских властей.

Санкции против Иосифа Пригожина и его супруги певицы Валерии были введены Канадой в декабре 2023 года. Под рестрикции попали также многие известные российские актеры и музыканты.

Сам Пригожин называл эти санкции попыткой сведения счетов с творческими людьми.