ABC: в США уволили сотрудников, помогавших расследовать дела против Трампа

С ноября 2022 года Смит возглавлял расследования в отношении Трампа, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе РИА Новости стало известно, что Смит официально сложил свои полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа. Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных по одному из дел, в рамках этого производства суд приговорил его к «безусловному освобождению».