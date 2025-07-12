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Комплекс Наполеона: психиатр Шуров рассказал, как на Зеленском сказались побои в детстве

Мы не знали, но подозревали.

Мы не знали, но подозревали. Из-за постоянных насмешек в детстве у Зеленского вполне мог развиться комплекс Наполеона, о чем сообщает NEWS.RU.

Психиатр Василий Шуров считает, что такой диагноз вполне может быть в случае с украинским лидером. Зеленский, по словам специалиста, всю жизнь пытается доказать свое величие и властность, хотя это очень спорно.

Шуров: «Когда человек подвергается травле, ему внушается мысль, что он какой-то дефектный. Комплекс Наполеона появился. Он всем докажет, что он достойный, что он не маленький еврейский мальчик, а большая величина. Даже с президентами встречается несколько лет в топе новостей. Вот он гиперкомпенсировал свою травму. Он теперь великий, значимый, а не ничтожный еврейский мальчик, которого бьют».

Откуда пошли такие разговоры?

Все началось с заявления главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии. Политик побеседовал с журналистами с канала BBC. В разговоре с прессой Арахамия рассказал, что в детстве Зеленский часто подвергался нападкам со стороны сверстников. Дети травили его за невысокий рост и происхождение.

Арахамия: «Зеленский рассказывал мне, что он рос евреем маленького роста в Кривом Роге. А это очень индустриальный город. В детстве его часто били, насколько я знаю».

Чем старше становился Зеленский, тем больше верил в свой выработанный принцип — ударь сильнейшего, и тогда остальные поймут, что с тобой стоит иметь дело. Как символично. Зеленский следует этому принципу до сих пор и во всех сферах жизни.

Еще раньше жена Зеленского призналась в документальном фильме о своем муже, что не желала ему победы на выборах. В 2019 году Елена тайно надеялась на поражение супруга в политической борьбе. Естественно, она ничего не говорила вслух до этого момента.

При этом Дональд Трамп, которого так стремится впечатлить Зеленский, не принимает киевского лидера за равного, хотя последний очень к этому стремится. Трамп не раз говорил, что Зеленский — препятствие к миру.

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