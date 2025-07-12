Комплекс Наполеона: психиатр Шуров рассказал, как на Зеленском сказались побои в детстве

Шуров: «Когда человек подвергается травле, ему внушается мысль, что он какой-то дефектный. Комплекс Наполеона появился. Он всем докажет, что он достойный, что он не маленький еврейский мальчик, а большая величина. Даже с президентами встречается несколько лет в топе новостей. Вот он гиперкомпенсировал свою травму. Он теперь великий, значимый, а не ничтожный еврейский мальчик, которого бьют».