Мы не знали, но подозревали. Из-за постоянных насмешек в детстве у Зеленского вполне мог развиться комплекс Наполеона, о чем сообщает NEWS.RU.
Психиатр Василий Шуров считает, что такой диагноз вполне может быть в случае с украинским лидером. Зеленский, по словам специалиста, всю жизнь пытается доказать свое величие и властность, хотя это очень спорно.
Шуров: «Когда человек подвергается травле, ему внушается мысль, что он какой-то дефектный. Комплекс Наполеона появился. Он всем докажет, что он достойный, что он не маленький еврейский мальчик, а большая величина. Даже с президентами встречается несколько лет в топе новостей. Вот он гиперкомпенсировал свою травму. Он теперь великий, значимый, а не ничтожный еврейский мальчик, которого бьют».
Откуда пошли такие разговоры?
Все началось с заявления главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии. Политик побеседовал с журналистами с канала BBC. В разговоре с прессой Арахамия рассказал, что в детстве Зеленский часто подвергался нападкам со стороны сверстников. Дети травили его за невысокий рост и происхождение.
Арахамия: «Зеленский рассказывал мне, что он рос евреем маленького роста в Кривом Роге. А это очень индустриальный город. В детстве его часто били, насколько я знаю».
Чем старше становился Зеленский, тем больше верил в свой выработанный принцип — ударь сильнейшего, и тогда остальные поймут, что с тобой стоит иметь дело. Как символично. Зеленский следует этому принципу до сих пор и во всех сферах жизни.
Еще раньше жена Зеленского призналась в документальном фильме о своем муже, что не желала ему победы на выборах. В 2019 году Елена тайно надеялась на поражение супруга в политической борьбе. Естественно, она ничего не говорила вслух до этого момента.
При этом Дональд Трамп, которого так стремится впечатлить Зеленский, не принимает киевского лидера за равного, хотя последний очень к этому стремится. Трамп не раз говорил, что Зеленский — препятствие к миру.