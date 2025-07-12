Макрон пригрозил США ответными мерами из-за пошлин в отношении ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил США ответными мерами из-за того, что Вашингтон ввел 30%-ные импортные пошлины в отношении Европейского союза (ЕС). Об этом французский лидер написал в соцсетях.
«Сегодня как никогда важно отстаивать интересы Европы. Необходимо, чтобы Еврокомиссия подтвердила свою решимость защищать европейские интересы», — отметил Макрон.
При этом он заявил, что содружество планирует заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами до 1 августа 2025 года.
Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о введении с 1 августа пошлин в 30% на товары из ЕС и Мексики. В доказательство он опубликовал письмо, адресованное главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.