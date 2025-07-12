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Макрон пригрозил США ответными мерами из-за пошлин в отношении ЕС

При этом глава Франции заявил, что содружество планирует заключить торговое соглашение с США до 1 августа 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил США ответными мерами из-за того, что Вашингтон ввел 30%-ные импортные пошлины в отношении Европейского союза (ЕС). Об этом французский лидер написал в соцсетях.

«Сегодня как никогда важно отстаивать интересы Европы. Необходимо, чтобы Еврокомиссия подтвердила свою решимость защищать европейские интересы», — отметил Макрон.

При этом он заявил, что содружество планирует заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами до 1 августа 2025 года.

Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о введении с 1 августа пошлин в 30% на товары из ЕС и Мексики. В доказательство он опубликовал письмо, адресованное главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

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