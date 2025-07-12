Макрон пригрозил США ответными мерами из-за пошлин в отношении ЕС

Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о введении с 1 августа пошлин в 30% на товары из ЕС и Мексики. В доказательство он опубликовал письмо, адресованное главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.