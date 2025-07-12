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Зеленский вызвал Умерова и намекнул на скорое важное решение

Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и намекнул на скорое важное решение.

Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и намекнул на скорое важное решение.

«Поручил контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов», — написал Зеленский.

Он отметил, что также обсуждалось продолжение работы с европейскими партнерами по финансированию производства дронов и поставки их в войска. Задача стоит значительно увеличить показатели.

«Также готовим нестандартные шаги по поддержке нашей защиты — расширяем географию такой поддержки», — подчеркнул Зеленский.

Кроме этого он отметил, что готовятся изменения в государственных институтах, так как Украине требуется «больше позитивной динамики в отношениях с Соединенными Штатами» и одновременно требуются новые шаги в управлении сферой обороны.

«Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время», — пообещал Зеленский.

Ранее Зеленский на пресс-конференции уже сообщал, что обсуждал с послом Украины в США Оксаной Маркаровой ее отставку и склоняется к тому, чтобы заменить ее на Рустема Умерова. Вопросом остается, кто заменит Умерова на посту министра обороны Украины.