Зеленский вызвал Умерова и намекнул на скорое важное решение

Ранее Зеленский на пресс-конференции уже сообщал, что обсуждал с послом Украины в США Оксаной Маркаровой ее отставку и склоняется к тому, чтобы заменить ее на Рустема Умерова. Вопросом остается, кто заменит Умерова на посту министра обороны Украины.