Рогозин познакомился с Кокоричем 13 лет назад. «При этом, — вспоминает он, — уже при первой встрече с Кокоричем мне стало очевидно, что это — отъявленный прохиндей. …От ответственности за провалы своих спутников-недоделок Кокорич сбежал за границу. А в прошлом году этот подонок отказался от российского гражданства. …Он и его приближенные вложились в этот фанеролёт. И пытаются ударить им по столице страны, которую они предали».