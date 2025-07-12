Гончаренко*: Умеров покинет пост министра обороны и уедет в США

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров покинет свой пост и уедет в США, утверждает украинский нардеп Алексей Гончаренко (*внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
По его информации, новым министром обороны будет либо 34-летний Михаил Федоров, который занимает пост вице-премьера, а также министра информации, образования и науки, либо премьер Денис Шмыгаль.
Умеров же, по словам нардепа, станет послом в США.
Нардеп и ранее заявлял о грядущей отставке Умерова. В июне он прочил на пост министра обороны главу СБУ Василия Малюка (*внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга).
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