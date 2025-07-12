Больше не тайный путь: Подполье раскрыло маршрут поставок иностранного оружия в Киев

По данным собеседника агентства, оружие и военная техника прибывают в порт Измаил, замаскированные под гражданские товары. Часто в документах указывается Румыния как конечный пункт назначения. В порту происходит перегрузка на железнодорожный транспорт, который следует через станцию Колосовка (в районе села Токаревка, Николаевская область) к украинским военным. Подполье сообщило, что российские войска осведомлены о данном маршруте и ранее пытались его перекрыть. В частности, они наносили удары по мосту в Затоке, стремясь нарушить логистику, однако украинская сторона оперативно восстанавливала повреждённую переправу.