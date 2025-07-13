Губернатор Ленобласти пообещал поднять среднюю зарплату медикам до 160 тысяч рублей

По его словам, к концу текущего года средняя зарплата в отрасли должна достичь 160 тысяч рублей. Об этом он заявил на 10-м юбилейном туристическом слете медработников, прошедшем в Выборгском районе.
— С 2026 года в регионе ежегодно будут строить и реконструировать не менее 20 медицинских учреждений ежегодно. 1,5 млрд рублей область направит на обновление медоборудования. Продолжается программа обеспечения жильем — по 60 квартир в год для медицинских работников, — сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
Александр Дрозденко подчеркнул важность таких мероприятий для снятия напряжения и неформального общения:
— У врачей и чиновников много общего: и к тем, и к другим не обращаются, когда все хорошо. Областной турслет медиков — чтобы поговорить и посмеяться не только о работе, проветрить голову, провести выходные на природе и в понедельник вернуться отдохнувшими и внимательными, чтобы помогать людям.
Юбилейный слет собрал более 1500 участников в Выборгском районе, предложив им палаточный городок, активности на природе и возможность для неформального общения.
Также было объявлено, что с 2026 года по решению губернатора областной туристический слет будет организован для всех районов, а медики, как «самая сплоченная команда», войдут в сборные.