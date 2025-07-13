Губернатор Ленобласти пообещал поднять среднюю зарплату медикам до 160 тысяч рублей

— У врачей и чиновников много общего: и к тем, и к другим не обращаются, когда все хорошо. Областной турслет медиков — чтобы поговорить и посмеяться не только о работе, проветрить голову, провести выходные на природе и в понедельник вернуться отдохнувшими и внимательными, чтобы помогать людям.