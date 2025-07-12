Сийярто обвинил фон дер Ляйен в росте пошлин США

«В последние годы эта некомпетентность нанесла Европе огромный ущерб, а теперь еще один провал: Урсула фон дер Ляйен и Еврокомиссия в Брюсселе не смогли договориться с администрацией США о выгодном тарифном соглашении, и европейская экономика, европейские компании и европейцы снова будут страдать от последствий», — написал глава МИД в соцсети.