В МИД Украины рассказали об условии согласия Путина на встречу с Зеленским

Напомним, в ходе встречи с представителями СМИ разных стран в рамках ПМЭФ-2025 Владимир Путин выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским. При этом глава государства отметил, что при решении серьёзных вопросов важна юридическая составляющая. Лидер РФ подчеркнул, что на документе должна стоять подпись легитимных властей Украины.