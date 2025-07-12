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В МИД Украины рассказали об условии согласия Путина на встречу с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только после капитуляции Киева. Такое заявление сделал замглавы МИД Украины Сергей Кислица в интервью The Kyiv Independent.

Источник: Life.ru

Украинский дипломат утверждает, что российская делегация на переговорах в Стамбуле фактически поставила условие, без выполнения которого встреча глав государств невозможна.

«Мандат Путина — принудить к капитуляции. Их логика противоположна нашей», — сказал Кислица.

Напомним, в ходе встречи с представителями СМИ разных стран в рамках ПМЭФ-2025 Владимир Путин выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским. При этом глава государства отметил, что при решении серьёзных вопросов важна юридическая составляющая. Лидер РФ подчеркнул, что на документе должна стоять подпись легитимных властей Украины.