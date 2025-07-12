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На Украине сочли переговоры в Стамбуле исчерпавшим себя форматом

Формат переговоров в Стамбуле практически исчерпал себя, заявил в интервью The Kyiv Independent замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

Источник: Ahmed/CC0

«За исключением гуманитарной составляющей, никаких переговоров в Стамбуле не было», — сказал он, добавив, что российская сторона приехала «диктовать ультиматум», отказавшись от прекращения огня, условия которого предложил Киев.

В частности, как утверждает Кислица, делегация РФ отказалась проводить встречу лидеров двух стран, которая, по мнению дипломата, могла бы «создать конструктивную среду, способствующую достижению договоренностей».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров. Он подчеркивал, что переговоры России и Украины — в интересах Киева из-за складывающейся на фронте ситуации.

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