На Украине сочли переговоры в Стамбуле исчерпавшим себя форматом

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров. Он подчеркивал, что переговоры России и Украины — в интересах Киева из-за складывающейся на фронте ситуации.