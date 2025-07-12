Военнослужащая ВСУ решила вернуть Зеленскому награды в знак протеста

Военнослужащая ВСУ выразила публичную поддержку главе УПЦ, заявив о недопустимости давления на церковь со стороны государства. В видеообращении к Владимиру Зеленскому она объявила о возврате всех полученных от него наград, подчеркнув свою солидарность с гонимым, по ее мнению, предстоятелем УПЦ. Информацию об этом распространил политолог Константин Бондаренко.