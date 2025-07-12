Военнослужащая ВСУ решила вернуть Зеленскому награды в знак протеста

«Ветеран войны, боевой медик Лариса Бродецкая записала видеообращение к Зеленскому, в котором заявила, что возвращает ему все награды и ордена, полученные за время его президентства, а также высказала полную поддержку преследуемому главе УПЦ», — написал Бондаренко в своём телеграм-канале.
Политолог не исключает, что подобные акции протеста могут стать массовыми. По его мнению, многие верующие активно демонстрируют своё отношение к действиям властей. В видео Бродецкая даже предложила властям лишить её гражданства в знак солидарности с митрополитом Онуфрием.
Напомним, что Служба безопасности Украины 2 июля официально сообщила о лишении митрополита Онуфрия украинского гражданства. Многие расценили этот шаг Зеленского как политический акт против УПЦ. Это решение Киева является продолжением гонений на УПЦ и её верующих, которые составляют значительное большинство граждан Украины.