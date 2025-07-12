Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине заявили, что формат стамбульских переговоров исчерпал себя

Формат стамбульских переговоров Украины и России практически исчерпал себя, заявил первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Формат стамбульских переговоров Украины и России практически исчерпал себя, заявил первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Он высказался об этом в интервью The Kyiv Independent.

По его словам, российская сторона «отвергла возможность безоговорочного прекращения огня до встречи лидеров».

Кислица считает, что никаких результатов переговоры не принесут.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов) ранее заявил, что в ближайшие месяцы считает реалистичным добиться прекращения огня.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография руководителя ГУР Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Руководитель Государственного управления разведки Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше