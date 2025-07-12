На Украине заявили, что формат стамбульских переговоров исчерпал себя

Формат стамбульских переговоров Украины и России практически исчерпал себя, заявил первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Он высказался об этом в интервью The Kyiv Independent.
По его словам, российская сторона «отвергла возможность безоговорочного прекращения огня до встречи лидеров».
Кислица считает, что никаких результатов переговоры не принесут.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов) ранее заявил, что в ближайшие месяцы считает реалистичным добиться прекращения огня.
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