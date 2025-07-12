В Раде назвали имена кандидатов на пост министра обороны Украины

Ранее стало известно, что Умеров уже перевез свою семью в США. Жена министра, трое его детей, родной брат и отец живут во Флориде — в городе Бока-Ратон на побережье Атлантики. Также сообщалось, что у семьи Умерова в США нашли дом с бассейном и картинную галерею.