В Раде назвали имена кандидатов на пост министра обороны Украины

Пост министра обороны Украины вместо Рустема Умерова, который станет послом страны в США, могут занять глава Минцифры Михаил Фёдоров или премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«Есть информация, что министром обороны может стать — Михаил Федоров. Также среди кандидатов — Денис Шмыгаль», — написал украинский парламентарий в своем Telegram-канале.
На днях Владимир Зеленский заявил, что новым послом Украины в США может стать действующий министр обороны страны Рустем Умеров.
О том, что Умерова снимут с должности главы Минобороны Украины Гончаренко писал еще 21 июня. Кандидатом на этот пост депутат тогда называл главу Службы безопасности Украины Василия Малюка*.
Ранее стало известно, что Умеров уже перевез свою семью в США. Жена министра, трое его детей, родной брат и отец живут во Флориде — в городе Бока-Ратон на побережье Атлантики. Также сообщалось, что у семьи Умерова в США нашли дом с бассейном и картинную галерею.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.