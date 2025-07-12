В центре Еревана начался сидячий митинг армянских переселенцев

Несмотря на то, что акция была санкционирована властями, полиция и мэрия Еревана наложили строгие ограничения. Шествие к зданиям парламента и правительства категорически запрещено. Основные требования протестующих сосредоточены на защите прав переселенцев, содействии их возвращению в родные дома, решении социально-жилищных проблем и пресечении оттока карабахских армян из страны.