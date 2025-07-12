Макрон заявил, что Европа ответит на пошлины Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решительном несогласии с введением США 30-процентных таможенных пошлин на экспорт из Евросоюза.
Макрон подчеркнул, что вместе с Еврокомиссией Франция будет отстаивать интересы ЕС и ускорит подготовку ответных мер.
«Совместно с председателем ЕК Франция выражает решительное несогласие с вводимыми таможенными пошлинами в размере 30%, которые будут применяться к экспорту в США из ЕС с 1 августа», — написал Макрон в Х.
По словам Макрона, ответные меры будут приняты, если к 1 августа не удастся достичь соглашения с США.
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