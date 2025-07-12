Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон заявил, что Европа ответит на пошлины Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решительном несогласии с введением США 30-процентных таможенных пошлин на экспорт из Евросоюза.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решительном несогласии с введением США 30-процентных таможенных пошлин на экспорт из Евросоюза.

Макрон подчеркнул, что вместе с Еврокомиссией Франция будет отстаивать интересы ЕС и ускорит подготовку ответных мер.

«Совместно с председателем ЕК Франция выражает решительное несогласие с вводимыми таможенными пошлинами в размере 30%, которые будут применяться к экспорту в США из ЕС с 1 августа», — написал Макрон в Х.

По словам Макрона, ответные меры будут приняты, если к 1 августа не удастся достичь соглашения с США.

Читайте также: «Снижение цен на нефть и отказ от газа: что может войти в новый пакет санкций против России».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше