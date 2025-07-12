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Еврокомиссия ускорит процесс подготовки ответных мер на пошлины США

«Это, в частности, предполагает ускорение подготовки надежных ответных мер с использованием всех имеющихся инструментов», — указал Макрон. Он добавил, что меры будут приняты, если до 1 августа Еврокомиссии не удастся достичь соглашения с США.

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция и Еврокомиссия выражают решительное несогласие с вводимыми США таможенными пошлинами в размере 30%. В Брюсселе ускорят подготовку ответных мер. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X, сообщает ТАСС.

По его мнению, «ЕК как никогда важно продемонстрировать решимость Евросоюза твердо отстаивать европейские интересы». «Это, в частности, предполагает ускорение подготовки надежных ответных мер с использованием всех имеющихся инструментов», — указал Макрон. Он добавил, что меры будут приняты, если до 1 августа Еврокомиссии не удастся достичь соглашения с США.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social письмо главе Еврокомиссии, в котором говорится, что с 1 августа США «вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США». В послании подчеркивается, что новые тарифы будут введены «отдельно от секторальных пошлин», которые составляют сейчас для товаров из ЕС 10%.-0-

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