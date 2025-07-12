Еврокомиссия ускорит процесс подготовки ответных мер на пошлины США

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social письмо главе Еврокомиссии, в котором говорится, что с 1 августа США «вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США». В послании подчеркивается, что новые тарифы будут введены «отдельно от секторальных пошлин», которые составляют сейчас для товаров из ЕС 10%.-0-