Зеленский анонсировал перестановки в руководстве обороны Украины

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что союзники по НАТО будут оплачивать оружие США, поставляемое Украине. По его словам, схема предусматривает передачу вооружений через НАТО, которое и будет нести финансовую ответственность. Кроме того, хозяин Белого дома может объявить о новых санкциях против России или расширении военной поддержки Киева. Республиканец также намекал на возможность территориальных уступок со стороны Украины для достижения мира.