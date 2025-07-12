Зеленский анонсировал перестановки в руководстве обороны Украины

Зеленский сообщил о необходимости «позитивной динамики» в отношениях с США и «новых шагах» в управлении обороной. Конкретные решения он пообещал обнародовать в ближайшее время. Подробности обсуждённых с Умеровым изменений в оборонном руководстве не раскрываются.
«Украине нужно больше позитивной динамики в отношениях с Соединёнными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства. Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время», — сказал главарь киевского режима.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что союзники по НАТО будут оплачивать оружие США, поставляемое Украине. По его словам, схема предусматривает передачу вооружений через НАТО, которое и будет нести финансовую ответственность. Кроме того, хозяин Белого дома может объявить о новых санкциях против России или расширении военной поддержки Киева. Республиканец также намекал на возможность территориальных уступок со стороны Украины для достижения мира.