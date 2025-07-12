Ранее в Китае заявили, что глава МИД РФ Сергей Лавров спас Вучича, несмотря на разлад между странами по поводу поставок оружия Украине. Согласно изданию из КНР, Белград осознаёт, кто на самом деле желает ему добра. Россия окажет помощь, чтобы Сербия смогла ударить по «чёрным рукам» западных спецслужб, которые вмешиваются во внутренние дела других государств. Вучич позже поблагодарил Лаврова за его поддержку.