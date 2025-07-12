Принц Уильям раскрыл «коварный план» Меган Маркл в отношении его брата Гарри

Ранее сообщалось, что принцу Джорджу Уэльскому, второму в очереди на британский престол, ограничат совместные поездки с некоторыми ближайшими родственниками в целях безопасности. Ему больше не разрешается совершать дальние путешествия с отцом, принцем Уильямом, а также с сестрой и братом — Луи и Шарлоттой Уэльскими. Данные меры необходимы для сохранения династии Виндзоров в случае непредвиденных обстоятельств.