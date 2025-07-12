СМИ: Трамп рассматривает возможность выделить средства на военную поддержку Украине

CBS допускает, что Трамп может воспользоваться этими средствами с целью передачу Киеву оружия. По оценке источников телекомпании, такой шаг послужил бы «сигналом России». При этом отмечается, что Трамп теоретически мог бы передать Украине $5 млрд замороженных в Соединенных Штатах российских активов, подчеркивая, что к такой мере не прибегал ни действующий глава Белого дома, ни его предшественник на высшем государственном посту.