«Уйдем последними»: покинувшие Карабах армяне начали протестный митинг в Ереване

Переехавшие в Республику Армения из Нагорного Карабаха 12 июля начали протестный митинг в столице страны. Подробнее о происходящем в Ереване сообщает ТАСС.
«…Мы остаемся здесь, начинаем сидячую демонстрацию и уйдем отсюда последними», — процитировали в информагентстве Артака Мкртчяна, представителя руководителей акции.
Как указали в ТАСС, мероприятие проводится общественной организацией, желающей защищать права армянского населения, которое оказалось вынуждено покинуть регион Нагорного Карабаха.
Протестующие хотят, чтобы власти Армении оказали переселенцам необходимую социальную поддержку, включая предоставление прав на доступное жилье.
Стоит отметить, что данная демонстрация началась спустя два дня после нового раунда переговоров Премьер-министра страны Никола Пашиняна и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о завершении двустороннего кризиса. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попыталась понять, почему многие армяне считают отказ от Карабаха «похабным» условием для мирного договора.