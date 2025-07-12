Гросси заявил, что МАГАТЭ проинформировали об ударе дронов ВСУ по администрации Энергодара

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины по зданию администрации города — спутника Запорожской АЭС Энергодара. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает ТАСС.
«МАГАТЭ было проинформировано о предполагаемой атаке беспилотников по администрации Энергодара, где проживает большинство сотрудников ЗАЭС», — говорится в его заявлении на сайте агентства. Отмечается, что члены миссии МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, были приглашены в администрацию Энергодара и смогли увидеть повреждения здания. «Я глубоко обеспокоен участившимися случаями таких инцидентов. В случае с Энергодаром они также усиливают психологическое напряжение среди персонала станции, что может сказаться на ядерной безопасности», — подчеркнул Гросси.
Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал здание администрации города. Он отметил, что вокруг Энергодара продолжают бушевать ландшафтные пожары, спровоцированные ударами ВСУ. -0-