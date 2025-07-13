Глава РФПИ Дмитриев: Бюрократия Евросоюза подрывает его конкурентоспособность

Ранее сообщалось, что с 1 августа Соединённые Штаты планируют ввести 30-процентные пошлины на товары, импортируемые из Евросоюза. Об этом говорилось в письме президента США Дональда Трампа, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Хозяин Белого дома также предупредил о возможности увеличения пошлин в случае ответных мер со стороны Евросоюза.