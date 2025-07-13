Замглавы МИД Украины Кислица: формат переговоров в Стамбуле исчерпал себя

На переговорах в Стамбуле обсуждали только гуманитарную составляющую, считает Кислица.
Формат переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле практически исчерпал себя. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.
«За исключением гуманитарной составляющей, никаких переговоров в Стамбуле не было», — сказал Кислица. Его слова передает The Kyiv Independent.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает сигналов из Киева о готовности к продолжению переговорного процесса. Он отмечал, что дальнейшие контакты зависят от позиции украинской стороны, а также подчеркивал заинтересованность Киева в переговорах с учетом ситуации на фронте.