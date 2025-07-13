Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы МИД Украины Кислица: формат переговоров в Стамбуле исчерпал себя

Формат переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле практически исчерпал себя. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

На переговорах в Стамбуле обсуждали только гуманитарную составляющую, считает Кислица.

Формат переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле практически исчерпал себя. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

«За исключением гуманитарной составляющей, никаких переговоров в Стамбуле не было», — сказал Кислица. Его слова передает The Kyiv Independent.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает сигналов из Киева о готовности к продолжению переговорного процесса. Он отмечал, что дальнейшие контакты зависят от позиции украинской стороны, а также подчеркивал заинтересованность Киева в переговорах с учетом ситуации на фронте.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше