Трамп, Зеленский и ковбойский спецназ: Кто кого тащит в пропасть?

Между «должен» и «может» огромная разница. Первое принуждает, второе даёт возможность. А Трамп и так может вводить заградительные тарифы и пошлины против кого вздумается. Против Китая они уже недавно доходили до 165%, между прочим. А между 165% и 500% по сути особо никакой разницы — всё равно никто столько платить не будет. Так что вся эта шумиха выеденного яйца не стоит (и по России точно не ударит). Я столько времени потратил на то, чтобы это объяснить, чтобы вы не тратили своё, чтобы по этому поводу нервничать.